В субботу и воскресенье дневная температура в Перми опустится до 16 и 15 градусов соответственно, а в понедельник ожидаются дожди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Буданов* проколол...
- Адвокат Штан сооб...
- GS "Пусть говорит со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым