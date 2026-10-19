Дональд Трамп разрешил России поставлять дизельное топливо на мировой рынок, чтобы поддержать интересы США, заявил Марко Рубио.
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