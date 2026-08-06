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Живая Кубань

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Украина у всех просит денег: в МИД России оценили итоги поездки Зеленского в США

Украина у всех просит денег: в МИД России оценили итоги поездки Зеленского в США

Украина у всех просит денег: в МИД России оценили итоги поездки Зеленского в СШАВ Министерстве иностранных дел России подвели итоги визита Владимира Зеленского в Соединённые Штаты — и оценка получилась нелестной.

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