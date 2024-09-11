В Туле потратят более 123 млн рублей на ремонт гимназии № 30

На сайте госзакупок появился лот под названием: «Выполнение работ по капитальному ремонту здания школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования - гимназия № 30», расположенного по адресу: город Тула, улица Кирова, дом 162-а».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии