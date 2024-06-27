Карен Хачанов проиграл Хольгеру Руне на выставочном турнире в Лондоне

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 21-е место в мировом рейтинге, потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне (15-я ракетка мира) на выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic в Лондоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии