Изобретатели Кулибин-клуба Народного фронта создали ряд приспособлений для борьбы с дронами

Тестируют отечественные разработки и доводят их до совершенства. Изобретатели Кулибин-клуба Народного фронта помогают поставлять бойцам СВО самое современное оборудование — благодаря им создан целый ряд приспособлений для борьбы с дронами.
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