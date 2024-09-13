Врач рассказала про особенности «болезни офисного работника»

Речь про остеохондроз Нерациональная рабочая поза может привести к «болезни офисного работника», которую чаще всего называют остеохондрозом, рассказала РИАМО врач-физиотерапевт АО «Медицина» Евгения Мурашкина.
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