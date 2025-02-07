Вдохновивший авторов шпионского фильма мошенник попал за решетку

AFP: прототип героя фильма о шпионе получил шесть лет тюрьмы во Франции Мошенник Роберт Хенди-Фригард, чья биография вдохновила авторов фильма «Шпион, которого не было», попал в тюрьму во Франции, сообщает Agence France Press.
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