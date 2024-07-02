Кино под открытым небом покажут в Центральном парке Караганды

Летний вечер – это лучшее время для просмотра кино под открытым небом. На этой неделе в Центральном парке Караганды состоятся два показа фильмов Казахстанского производства, передает корреспондент ekaraganda.
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