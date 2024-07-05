За три смены в пензенском лагере «Строитель» отдохнут 1 478 детей

В текущем году в детском оздоровительном лагере «Строитель» отдохнут 1 478 детей за три смены. Пресс-служба регионального министерства образования сообщила о продолжении второй смены, которая завершится 21 июля, и предстоящем начале третьей смены с 24 июля по 13 августа.