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За три смены в пензенском лагере «Строитель» отдохнут 1 478 детей

В текущем году в детском оздоровительном лагере «Строитель» отдохнут 1 478 детей за три смены. Пресс-служба регионального министерства образования сообщила о продолжении второй смены, которая завершится 21 июля, и предстоящем начале третьей смены с 24 июля по 13 августа.

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