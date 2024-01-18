Комиссия станет меньше: россиян обрадовали новостью о банковских переводах

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили прокомментировала в беседе с порталом «Внимание, новости!» информацию о том, что к российскому аналогу SWIFT подключились резиденты еще четырех стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии