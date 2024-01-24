Расселл Уэстбрук забросил 3-очковый в корзину «Лейкерс» в одной кроссовке

Забавный эпизод произошел во время дерби «Клипперс» – «Лейкерс» (127:116). Разыгрывающий «Клипперс» записал на свой счет во вторник 16 очков, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 3 из 3 из-за дуги.