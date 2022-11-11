Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО в Забайкалье отработали уход от средств противовоздушной обороны условного противника

Часть полетов выполнялась на предельно малой высоте с ориентиром на рельеф местности, с совершением различных по сложности маневров с целью ухода от средств ПВО с подавлением работы радиолокационных средств условного противника.
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