Бойцы "Севера" за сутки уничтожили 337 беспилотников самолетного типа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения Северной группировки войск за сутки уничтожили 34 тяжелых дрона, 337 беспилотников самолетного типа, а также восемь наземных роботов.
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