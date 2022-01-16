Теневая сторона личности: что это такое в психологии?

Теневая сторона личности — это бессознательная, заблокированная и игнорируемая часть индивидуальности, которая вытеснена из сознания, но управляет поведением человека через его желания, потребности, модели взаимодействия с другими людьми.
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