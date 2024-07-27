«Наш Юра Шатунов» пришел на программу, чтобы найти своих родных

Многие годы назад одна женщина приняла решение оставить своих детей в детских домах. Теперь, спустя время, эти дети активно ищут друг друга по всей стране, стремясь наконец-то встретиться и заботиться друг о друге.
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