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«Наш Юра Шатунов» пришел на программу, чтобы найти своих родных

«Наш Юра Шатунов» пришел на программу, чтобы найти своих родных

Многие годы назад одна женщина приняла решение оставить своих детей в детских домах. Теперь, спустя время, эти дети активно ищут друг друга по всей стране, стремясь наконец-то встретиться и заботиться друг о друге.

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