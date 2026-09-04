От клеветы до грабежа: за что когда-то судили сегодняшних кандидатов в депутаты АКЗС

В выборах в Алтайское краевое заксобрание (АКЗС), которые состоятся через две недели, по 34 одномандатным округам будут участвовать 203 кандидата.
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