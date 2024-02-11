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Россиян научили удалять данные из запрещенных соцсетей

Россиян научили удалять данные из запрещенных соцсетей

Российские эксперты создали методику удаления персональных данных из запрещенных социальных сетей. Об этом сообщил директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в интервью агентству «Прайм».

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