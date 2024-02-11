Россиян научили удалять данные из запрещенных соцсетей

Российские эксперты создали методику удаления персональных данных из запрещенных социальных сетей. Об этом сообщил директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в интервью агентству «Прайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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