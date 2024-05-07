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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Иванов о шутке Безрукова про «денежки»: «На концертах КВН за шутки никого не закрывают, слава богу. Мне понравилось, может, но остальным...»

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

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