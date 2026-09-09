Иван Ургант выпускает альбом, который состоит из саундтреков к вымышленным советским фильмам

48-летний телеведущий Иван Ургант, под псевдонимом Гриша Ургант, выпускает музыкальный альбом "Гостелерадио", который состоит из 12 саундтреков к вымышленным советским фильмам.
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