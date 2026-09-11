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Царьград

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63-летняя женщина сбила детей в Ангарске: один погиб, второй в больнице

63-летняя женщина сбила детей в Ангарске: один погиб, второй в больнице

На нерегулируемом переходе в Ангарске женщина-водитель сбила пятилетнего мальчика, который погиб на месте.

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