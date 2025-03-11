Bild: США рассматривают Тимошенко и Порошенко преемниками Зеленского

Возможными преемниками Владимира Зеленского администрация президента США Дональда Трампа рассматривает, в том числе, главу оппозиционной украинской партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*, пишет немецкое издание Bild.
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