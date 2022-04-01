Россия откроет новый гуманитарный коридор из Мариуполя

Гуманитарный коридор будет открыт в пятницу, 1 апреля, для эвакуации жителей Мариуполя после личного обращения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину, заявили в Минобороны РФ в четверг.