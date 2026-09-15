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Пять минут чтения могут помочь снизить уровень стресса

Даже несколько минут чтения для удовольствия могут положительно влиять на самочувствие. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на учёных, всего пять минут за художественной книгой способны снизить уровень стресса на 20%.

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