Пять минут чтения могут помочь снизить уровень стресса

Даже несколько минут чтения для удовольствия могут положительно влиять на самочувствие. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на учёных, всего пять минут за художественной книгой способны снизить уровень стресса на 20%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пассажиры такси м...
- В России могут из...
- Российским студен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым