Павел Дуров покинул Францию, но ненадолго В субботу утром сооснователь Telegram ...

Павел Дуров покинул Францию, но ненадолгоВ субботу утром сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай, получив на это разрешение судебных властей, удовлетворивших его просьбу об изменении условий нахождения под судебным надзором, пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на информированные источники.
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