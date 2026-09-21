Учёный: Бета может стать самым креативным и эффективным поколением в истории человечества

У представителей поколения Бета (детей, рождённых после 2025 года) ценности сместятся с исполнения на замысел.
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