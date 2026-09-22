«Сама трижды предатель»: Наргиз поплатилась за слова о предавшем её Узбекистане, который «весь любит Путина»

Наргиз Закирова заявила, что ее предал родной Узбекистан, где «все любят и поддерживают Путина». За слова о предательстве сбежавшую в США певицу затравили ее соотечественники-узбеки.
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