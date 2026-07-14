Эксперт предупредил, чем может обернуться бездумное использование нейросетей

Особую осторожность специалист советует соблюдать при работе с медицинскими документами При использовании нейросетей не стоит загружать документы с персональными данными, фотографии банковских карт, медицинские справки и рабочие материалы с конфиденциальной информацией.
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