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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт предупредил, чем может обернуться бездумное использование нейросетей

Эксперт предупредил, чем может обернуться бездумное использование нейросетей

Особую осторожность специалист советует соблюдать при работе с медицинскими документами При использовании нейросетей не стоит загружать документы с персональными данными, фотографии банковских карт, медицинские справки и рабочие материалы с конфиденциальной информацией.

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