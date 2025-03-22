⚡️Трамп: США, Украина и РФ наметили «очертания» сделки по урегулированию войны. - Трамп: Очень скоро в Украине будет полное прекращение огня.
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⚡️Трамп: США, Украина и РФ наметили «очертания» сделки по урегулированию войны. - Трамп: Очень скоро в Украине будет полное прекращение огня.