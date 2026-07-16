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Закон, порядок, государство

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"Мама, я в аду, молитесь за меня": полк ВСУ расстреливал за самоволку

"Мама, я в аду, молитесь за меня": полк ВСУ расстреливал за самоволку

Журналисты издания "Слідство. Інфо" выпустили новое расследование о "Скале", пишет "Страна". Выясняется, что в печально знаменитом полку ВСУ не только издевались над личным составом, но и совершали куда более страшные преступления против граждан Украины.

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