"Мама, я в аду, молитесь за меня": полк ВСУ расстреливал за самоволку

Журналисты издания "Слідство. Інфо" выпустили новое расследование о "Скале", пишет "Страна". Выясняется, что в печально знаменитом полку ВСУ не только издевались над личным составом, но и совершали куда более страшные преступления против граждан Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии