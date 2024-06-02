У кроссовера Gundam из Call of Duty появился геймплейный трейлер Появился геймплейн...

У кроссовера Gundam из Call of Duty появился геймплейный трейлерПоявился геймплейный трейлер предстоящей коллаборации Call of Duty и Gundam, демонстрирующее три скина персонажей, а также множество уникальной косметики для оружия, которые привносят вселенную Gundam в Modern Warfare 3.
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