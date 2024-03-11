Голикова заявила, что реальная зарплата в РФ выросла более чем на 30% за 6 лет

Реальная заработная плата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия", передает РИА Новости.
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