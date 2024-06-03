В «Сбере» призвали запретить оформление телефонных симок по зарубежным ID-картам

Российское законодательство предусматривает возможность покупок SIM-карт гражданами других государств без паспорта — по ID-карте в любом количестве, рассказал в интервью «Известиям» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.
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