"Буду ли я соперником Путина решит народ России", - Явлинский напомнил про обещание

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петров виктор

Президенту России В.В.Путину, как участнику будущих президентских выборов, не позавидуешь!... Ещё только начинается предвыборная кампания, а на правом политическом фланге уже заёрзали матёрые "отцы русской демократии": Надеждин, Нечаев, а теперь вот, и Явлинский... Бывший депутат Гос.Думы и яблочный партийный босс, уже был многократно битый на подобных выборах, но, видимо, его неизбывная мечта осчастливить российский народ за 500 дней, не даёт ему, до сих пор, покоя... Уже и здоровье блаженный подорвал, на каждых выборах без устали твердя своё заветное заклинанье "Я буду Президентом!" - а всё ему неймётся... Очевидно, хочет ещё раз получить от российских избирателей очередную оплеуху... Думаю, что получит!...