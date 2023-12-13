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"Буду ли я соперником Путина решит народ России", - Явлинский напомнил про обещание

"Буду ли я соперником Путина решит народ России", - Явлинский напомнил про обещание

Politiki.net Спешу сообщить всем тем, кто оглядывался в поисках достойной кандидатуры способной заменить действующего президента России, невеселую новость - оппозиция не торопится с выдвижением своего кандидата.

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Комментарии
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пв
петров виктор
Президенту России В.В.Путину, как участнику будущих президентских выборов, не позавидуешь!...  Ещё только начинается предвыборная кампания, а на правом политическом фланге уже заёрзали матёрые &quot;отцы русской демократии&quot;: Надеждин, Нечаев, а теперь вот, и Явлинский...  Бывший депутат Гос.Думы и яблочный партийный босс, уже был многократно битый на подобных выборах, но, видимо, его неизбывная мечта осчастливить российский народ за 500 дней, не даёт ему, до сих пор, покоя...   Уже и здоровье блаженный подорвал, на каждых выборах без устали твердя своё заветное заклинанье &quot;Я буду Президентом!&quot; -  а всё ему неймётся...  Очевидно, хочет ещё раз получить от российских избирателей очередную оплеуху...  Думаю, что получит!...
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