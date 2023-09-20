МЯСО КУРИЦЫ В БАНКАХ

Беру 5 литров воды, высыпаю туда 1 кг соли, довожу до кипения. Затем заложить, в горячую воду, кусочки курятины, довести до кипения (снимая пену), проварить 40 минут, вынуть шумовкой и разложить, в зараннее приготовленные банки (стерилизованные).