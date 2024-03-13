СЦКК: Боевики ВСУ обстреляли Горловку

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились сведениями о том, что в вечерний период боевики Вооружённых сил киевского режима провели артиллерийскую атаку, целью которой оказался населённый пункт Горловка.
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