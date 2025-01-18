Подполье сообщило об ударе и взрывах на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

Утром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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