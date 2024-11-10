Пушков заявил о «вашингтонском болоте», которое угрожает Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп рискует вновь попасть в так называемое «вашингтонское болото». С таким предупреждением выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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