Политика как он...
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Политика как она есть

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Пушков заявил о «вашингтонском болоте», которое угрожает Трампу

Пушков заявил о «вашингтонском болоте», которое угрожает Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп рискует вновь попасть в так называемое «вашингтонское болото». С таким предупреждением выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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