Охтинский центр эстетического воспитания открылся после масштабного обновления

Капитальный ремонт провели по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова Охтинский центр эстетического воспитания в Красногвардейском районе, которому в этом году исполняется 50 лет, открылся после масштабного обновления, проведенного по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова.