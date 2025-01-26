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Петербургский дневник

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Охтинский центр эстетического воспитания открылся после масштабного обновления

Охтинский центр эстетического воспитания открылся после масштабного обновления

Капитальный ремонт провели по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова Охтинский центр эстетического воспитания в Красногвардейском районе, которому в этом году исполняется 50 лет, открылся после масштабного обновления, проведенного по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова.

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