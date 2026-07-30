ПВО за сутки сбила 712 беспилотников

Системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 13 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда, выпущенных из системы HIMARS, а также 712 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
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