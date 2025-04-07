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Царьград

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COVID-19 стал сезонным: ВОЗ сообщает о 7 млн погибших по всему миру.

COVID-19 стал сезонным: ВОЗ сообщает о 7 млн погибших по всему миру.

Пандемия COVID-19 унесла более 7 млн жизней, сообщает ВОЗ. По словам Батыра Бердыклычева, к марту 2025 года зарегистрировано 778 млн случаев.

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