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Дети до 14 лет могут посещать театры Москвы без именных билетов

Дети до 14 лет могут посещать театры Москвы без именных билетов

Кирилл Крок, директор театра Вахтангова, похвалил упрощение посещения театров для детей до 14 лет в Москве.

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