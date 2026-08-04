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Иранский генерал: командованию США приходится спешно перебрасывать свои штабы

Иранский генерал: командованию США приходится спешно перебрасывать свои штабы Генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что в результате серии точных атак Ирана.

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