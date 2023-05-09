Так вот какой ты – конь педальный :)

Порой в сердцах у некоторых знакомых проскакивает «конь, ты педальный»! А что это за конь то такой? Да вот такой – как на этой, например, фотографии.
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