Спички - не игрушка

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Так вот какой ты – конь педальный :)

Так вот какой ты – конь педальный :)

Порой в сердцах у некоторых знакомых проскакивает «конь, ты педальный»! А что это за конь то такой? Да вот такой – как на этой, например, фотографии.

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