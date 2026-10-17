Большинство летевших на Москву из 2730 БПЛА за неделю нейтрализовано войсками ПВО на дальних подступах к столице, 534 уничтожены на подлете, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 17 октября в канале на платформе «Макс».
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