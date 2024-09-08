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Начата проверка из-за пьяной езды руководителя отдела СК по Петербургу

Начата проверка из-за пьяной езды руководителя отдела СК по Петербургу

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении руководителя следственного отдела СК по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга Алексея Головкина.

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