«Это обсуждали еще с Ельциным». Какое соглашение Трамп захотел от России

N Nata Две великие страны подпишут договор об отказе от оружия, а какой-нибудь клоп типа Зели взорвет в обеих странах аналогичное устройство. Не смешно.

vladimir vedenkin Пусть сначала уничтожат по предыдущим договорам свое хим. оружие, биологическое оружие, плутоний. А уж потом лезут с дальнейшими предложениями как разоружить/"обуть" РФ. Похоже ни одного договора без обмана.