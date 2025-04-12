Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Это обсуждали еще с Ельциным». Какое соглашение Трамп захотел от России

«Это обсуждали еще с Ельциным». Какое соглашение Трамп захотел от России

РИА Новости Флаги России и США© РИА Новости / Павел Бедняков Виктор Жданов Ограничение ядерных арсеналов всегда было непростой задачей для Москвы и Вашингтона.

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Комментарии
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N
Nata
Две великие страны подпишут договор об отказе от оружия, а какой-нибудь клоп типа Зели взорвет в обеих странах аналогичное устройство. Не смешно.
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17 час.
vladimir vedenkin
Пусть сначала уничтожат по предыдущим договорам свое хим. оружие, биологическое оружие,  плутоний. А уж потом лезут с дальнейшими предложениями как разоружить/&quot;обуть&quot; РФ. Похоже ни одного договора без обмана.
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15 час.
Балу -
У пиндосов свербит: как бы это так ограничить всех в любых видах вооружений, но так, чтобы самим у себя ничего не ограничивать...
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12 час.
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