Обращения по школьному питанию можно направлять на сайт Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

Центр управления регионом Нижегородской области провел прямой эфир с заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Еленой Калибердой.
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