Хуситы уничтожили в небе над Йеменом тяжелый БПЛА ВС США

Американский БПЛА MQ-9 Reaper в небе над провинцией Хаджа на северо-западе Йемена сбили вооруженные отряды движения «Ансар Аллах» (хуситы), заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа 13 апреля в эфире телеканала движения Al Masirah.
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