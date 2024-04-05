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Выплаты по топливному демпферу в марте составили 164,4 млрд рублей

Выплаты по топливному демпферу в марте составили 164,4 млрд рублей В предыдущем месяце выплаты составляли 127,9 млрд рублей.

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