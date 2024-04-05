Выплаты по топливному демпферу в марте составили 164,4 млрд рублей В предыдущем месяце выплаты составляли 127,9 млрд рублей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Выплаты по топливному демпферу в марте составили 164,4 млрд рублей В предыдущем месяце выплаты составляли 127,9 млрд рублей.
Свежие комментарии